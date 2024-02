Warum Mietkauf die Wohnmisere nicht lösen wird

Gemeinnütziger Wohnraum - also Wohnungen zu leistbaren Mieten - ist auf dem Vorarlberger Immobilienmarkt praktisch nicht verfügbar. Es hat sich in den vergangenen Jahren eine massive Lücke zwischen Angebot und Nachfrage aufgetan, rund 6000 Menschen warten aktuell im Ländle auf eine gemeinnützige Wohnung. Vorarlberg hat mit 13 Prozent österreichweit den geringsten Anteil an Sozialwohnungen - der Durchschnitt liegt bei 24 Prozent. Die schwarz-grüne Landesregierung wollte in der aktuellen Legislaturperiode eigentlich den Bau von rund 4000 neuen Wohnungen fördern - die stehen allerdings nur im Koalitionspapier, tatsächlich realisiert worden sind gerade einmal die Hälfte. Die exorbitant gestiegenen Errichtungskosten seien der Grund für das Verfehlen der Ziele, heißt es von den politisch Verantwortlichen. Letztlich sind es aber die Versäumnisse mehrerer Jahrzehnte, die den Vorarlberger Immobilienmarkt in eine Schieflage gebracht haben: Wohnungen gäbe es im Prinzip genug, allerdings die falschen.