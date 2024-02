Für Ralf Rangnick zählen nur klare Ansagen

Unser letzter EURO-Gruppengegner steht nicht einmal fest, da wurden in der Nations League die nächsten Kontrahenten ausgelost. Mit einem guten Abschneiden gegen Norwegen, Slowenien und Kasachstan kann sich Österreich bereits vor dem Start der WM-Qualifikation eine zweite Chance für das Großereignis 2026 erarbeiten. Doch Teamchef Ralf Rangnick will sich mit Hintertürln nicht beschäftigen, für ihn zählen nur klare Ansagen: Österreich muss in der Nations League und in sämtlichen anderen Qualifikationen ein Ziel haben: Platz eins! Ein gesunder Optimismus, der sich mittlerweile auf unsere ganze Fußball-Landschaft überträgt.