Ab 18 Uhr LIVE: Auf wen trifft das ÖFB-Team?

Modus: Die jeweils viertplatzierten Teams der Ligen A und B steigen in die Ligen B bzw. C ab. Die Gruppensieger der Ligen B, C und D steigen in die Ligen A, B und C auf. Die drittplatzierten Teams der Liga A und die Gruppenzweiten der Liga B bestreiten in Hin- und Rückspiel Auf- bzw. Abstiegs-Play-offs, dasselbe gilt für die Dritten der Liga B und die Zweiten der Liga C.