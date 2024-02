ÖFB-Team: Nations-League-Termine stehen fest

Der Gruppensieger steigt in Liga A auf, der Zweite kämpft in einem Play-off in Hin- und Rückspiel im März 2025 gegen einen Liga-A-Dritten um einen Platz in der höchsten Spielklasse. Der Gruppenletzte steigt in Liga C ab, für den Dritten geht es im Play-off gegen einen Liga-C-Zweiten um den Verbleib in Liga B.