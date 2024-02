A1 in Kroatien unter Kartellverdacht

Anpassung an Inflationsrate

HAKOM räumte den Telekombetreibern die Möglichkeit ein, ihre Tarife im Vorjahr an die Inflationsrate anzupassen, ähnlich wie das Betreiber in ganz Europa gemacht haben. Die Anpassung dürfte die jährliche Inflationsrate des Vorjahres nicht überschreiten. Diese Möglichkeit wurde von allen drei Unternehmen genutzt: im Jahr 2023 führten sie die Indexierungsklausel ein, was die Preise ihrer Dienste erhöhte.