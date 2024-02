Starbesetzung für das Telfer Volkstheater steht

Moretti, Schrott und Harfouch als Wunschbestzung gewonnen

Tobias Moretti, Harald Schrott und Corinna Harfouch konnten als Wunschbesetzung für diese, laut Bloéb „Guerilla-Produktion“, gewonnen werden. Wobei es auch für Intendant Bloéb keine „gemähte Wiese“ war, seinen berühmten Bruder, der einen dichten Terminkalender hat, zu engagieren. Moretti kehrt somit nach über 33 Jahren in der Rolle des Dorfrichters Adam nach Telfs und zu seinen Wurzeln zurück. Im Vorjahr hatte er schon bei der Jelinek-Marathonlesung ihres Privatromans „Neid“ mitgewirkt. Der in Mutters geborene Harald Schrott machte sich in Deutschland als Theater- und Filmschauspieler einen Namen und glänzte in zahlreichen Rollen etwa am Berliner Maxim Gorki Theater.