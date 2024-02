Wenn Schnabeltasse über Pflegegeld entscheidet

So herzlos kann Rechtssprechung sein - und so eiskalt in ihren Ausführungen: Ein junger Kärntner leidet an den Folgen von frühkindlichem Autismus. Er benötigt dadurch in seinem Lebensalltag fast rund um die Uhr Hilfe und Betreuung. Unter anderem kann er nicht alleine essen oder trinken, muss ständig beobachtet werden, weil er schlingt statt kaut und Erstickungsgefahr besteht.