Genauso wie Thiem so präsentiert wird, als ob er seine Spiele im Tonstudio „bearbeitet“, so wird „aufgedeckt“, dass Novak Djokovic und seine große Karriere gar nicht echt seien. Der echte Name des „Djoker“ sei in Wirklichkeit Bert Critchley und eigentlich habe er der beste Skifahrer der Welt werden wollen. Tennis habe er erst nach seiner „Entdeckung“ gelernt, um die „Storyline“ glaubhaft darstellen zu können, einer der besten Tennis-Spieler der Welt zu werden …