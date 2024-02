Griechenland: Strenge Auflagen - aber Fan-Comeback

Die Spiele der griechischen Fußball-Superliga werden nach zweimonatigem Fan-Ausschluss vom 13. Februar an unter strengen Auflagen wieder vor Zuschauern stattfinden. „Allein der Wurf eines Feuerwerkskörpers oder anderer Gegenstände wird künftig dazu führen, dass das nächste Heimspiel ohne Zuschauer stattfindet“, kündigte der für den Sport zuständige stellvertretende Kultusminister Giannis Vroutsis am Mittwoch in Athen an.