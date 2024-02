So können Diesel-Sattelzüge elektrifiziert werden

Mit dem Revoy EV fahren Diesel-Lkw zwar nicht rein elektrisch, aber sie nutzen den Verbrennungsmotor in deutlich geringerem Umfang. Statt bis zu 40 Liter Diesel auf 100 Kilometer verbraucht ein Lkw mit Revoy EV um 10 Liter auf 100 Kilometer. Der Flottenbetreiber muss sich nicht festlegen, ob er weiter auf Diesel- oder grundsätzlich auf E-Antriebe setzt und kann dennoch kurzfristig seinen Flottenbetrieb in erheblichem Umfang dekarbonisieren. Zugleich ist die Zugmaschine dank der zusätzlichen E-Achse stärker unterwegs. Nachteile in Hinblick auf Längenbeschränkung oder Nutzlast soll es keine geben. Außerdem bietet der Elektro-Trailer ein Korrektursystem, um Lenkfehler auszugleichen. Bei Bergabfahrten steht dank zusätzlicher Bremsen bzw. Rekuperation zudem mehr Bremskraft zur Verfügung.