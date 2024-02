„Datenzwilling“ wurde am Arbeitsplatz verhaftet

Plötzlich stand die Polizei vor der Tür

Die „Krone“ hat ihre Leser aufgerufen, von ähnlichen Erlebnissen zu berichten. Und was sollen wir sagen? Es kamen einige unglaubliche Geschichten. Etwa die einer jungen Mutter, die wenige Tage nach der Geburt ihres zweiten Kindes plötzlich an einem Sonntagmorgen ungebetenen Besuch von der Polizei bekam: „Ich wurde wegen betrügerischem Datenverarbeitungsmissbrauch angezeigt, musste mehrmals zum Verhör. Endlich stellte sich zum Glück heraus, dass hier eine Verwechslung vorlag, weil seitens der Polizeidienststelle, die in Wien die Anzeige aufgenommen hatte, nicht ausreichend recherchiert worden war und der Fall eine Namensvetterin in der Steiermark betraf. Es waren ein paar sehr unangenehme Wochen, wenn man nicht weiß, was da eigentlich los ist“, berichtet sie.