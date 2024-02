Technik für U-Bahn in London aus Oberösterreich

Von den Terminals des Flughafens Heathrow über Piccadilly Circus bis hin zu Covent Garden: An einigen der Stationen der U-Bahn-Linie „Piccadilly“ in London gibt’s für Reisende, die die England-Metropole besuchen, kein Vorbeikommen. Und die Bahn, die in der Underground-Karte in Dunkelblau eingezeichnet ist, erhält nun ein Facelift: Siemens Mobility baut 94 Züge, die auch den Takt der U-Bahn erhöhen werden.