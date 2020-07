„Modernstes U-Bahn-Fahrzeug der Welt“ für Wien

„Riesiger Schritt in die Zukunft“

„Den ersten Wagen in echt anzuschauen, ist etwas ganz, ganz Besonderes“, freute sich Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ). „Ich denke, dass wir hier einen riesigen Schritt in die Zukunft machen“, befand sie und betonte, dass das neue Fahrzeug aus 90 Prozent recycelbarem Material bestehe. Es sei zudem möglich, bis zu 90 Prozent der Bremsenergie zurück ins Netz zu speisen.