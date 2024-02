Rapid gegen St. Pölten ab 18.10 Uhr LIVE

Mit der Vorbereitung zeigte sich der frühere Nürnberg-Coach zufrieden. „Wir haben in der körperlichen Arbeit einen Schritt nach vorne gemacht.“ Klauß trat am 20. November mitten in der Saison die Nachfolge von Zoran Barisic an, nun hatte er erstmals Zeit, seine Vorstellungen intensiver zu vermitteln. „Die Mannschaft hat schnell gemerkt, was meine Idee ist, und ich habe erkannt, was der Mannschaft guttut“, meinte der 39-Jährige.