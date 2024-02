ORF zeigt Skisprung-Farce statt Rapid im ÖFB-Cup

Kein Podestplatz und Werbung

Zumal es am Ende in Willingen nicht einmal einen Erfolg der Österreicher zu zeigen gab. Andreas Wellinger gewann vor Ryoyo Kobayashi und Gregor Deschwanden. Daniel Tschofenig belegte als bester ÖSV-Adler Rang vier. Doch wer glaubte, der Staatsfunk würde sofort nach der Entscheidung beim Springen in das Allianz-Stadion nach Wien schalten, wurde erneut enttäuscht. Es folgten vier Minuten Werbung, ehe es in der zwanzigsten Spielminute endlich doch auf den Rapid-Rasen ging.