Rapids Klauß nach Aufstieg: „Wir waren überrascht“

Philipp Semlic (St. Pölten-Trainer): „Wir wollten Rapid in den ersten Minuten überraschen mit unserer Intensität, aber auch mit der Lösung im Ballbesitz über den halben Zehnerraum. Das ist uns sehr gut geglückt. Da sind wir meiner Meinung nach auch nicht unverdient in Führung gegangen, haben dann aber auch gewusst, dass es nicht so weitergehen wird, sondern Rapid definitiv dominanter sein wird. Darauf waren wir aber auch vorbereitet, und das hat meine Mannschaft richtig gut gemacht, mit sehr viel Leidenschaft. Wir haben relativ wenig Torchancen zugelassen. Was uns dann ein bisschen gefehlt hat, war aber etwas die Entlastung. Am Ende ist es dann so, dass Rapid in einer Druckphase in Führung geht, wo wir den Ball nicht sauber klären konnten im Zentrum.“