Welchen Luxus leisten Sie sich im Alltag?

Für die einen ist es der „Coffee to go“, den sie sich in der Früh vor der Arbeit bei ihrem Lieblingsbäcker holen, für die anderen vielleicht ein monatlicher Massagetermin oder der regelmäßige Besuch einer Therme. Wie sieht es bei Ihnen aus? Welchen kleinen oder größeren Luxus gönnen Sie sich im Alltag? Erzählen Sie es uns und der Community unten in den Kommentaren, wir freuen uns auf Ihre Tipps und Anregungen!