Nach Alaba: Jetzt auch Sorgen um den „Krieger“

Der Deutsche war in der ersten Spielhälfte mit Mason Greenwood zusammengeprallt und wurde daraufhin zur Pause ausgewechselt. „Er hat einen Schlag abbekommen. Wir werden es in den nächsten Tagen sehen“, sagte Trainer Carlo Ancelotti kurz nach der Partie zur Presse. Ausgerechnet vor dem Derby gegen Atletico am Sonntag gibt’s erneut große Verletzungssorgen bei den „Königlichen“. Mit Alaba und Militao (beide Kreuzbandriss) fehlen bereits zwei namhafte Innenverteidiger. Aurelien Tchouameni, der zuletzt hinten aushalf, ist zudem Gelb-gesperrt.