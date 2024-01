F1-Legende Andretti: „Ich bin am Boden zerstört!“

Er ist 1978 Weltmeister in der Formel 1 gewesen, hat 1984 die Indy-Car-Serie für sich entschieden und 1969 auch die 500-Meilen von Indianapolis gewonnen - heute ist Mario Andretti, der strahlende Held von einst, aber ein Häufchen Elend! Denn der Name Andretti, sein Name, wird fürs Erste nicht in der Formel 1 Eingang finden, nachdem die Teilnahme eines Andretti-Rennstalls an der Weltmeisterschaft abgelehnt wurde. „Ich bin am Boden zerstört“, so Mario Andretti …