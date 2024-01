Tolles Comeback von Fünfkämpferin Verena Mayr!

Starke Hürden von Dadic

Dadic testete nach ihrer langen Verletzungspause weiter. In Uppsala lief sie die 60 m Hürden in schon sehr guten 8,49 Sekunden. Das heißt, sie kommt immer besser in Schwung. Bei ihren beiden ersten Starts in 2024 war sie 8,64 und 8,61 gelaufen. Die 8,49 sind in ihrer großen Karriere ihre sechstbeste Zeit über 60 m Hürden. Am nächsten Wochenende plant sie ihren ersten Hallen-Fünfkampf. Zur Erinnerung: Ihren bislang letzten Fünfkampf hatte sie vor drei Jahren bei der Hallen-EM in Torun als Vierte mit 4587 Punkten bestritten.