Saisonstart für Österreichs Top-Mehrkämpferin 2023

Was die Ziele für ersten Mehrkampf der Saison angeht, gibt sich die 23-jährige Fußacherin gewohnt zurückhaltend: „In erster Linie geht es darum, weitere Erfahrung in der Halle zu bekommen.“ Letztes Wochenende war Posch bei einem Hallen-Meeting in St. Gallen am Start, wo sie die 60 Meter in 7,57 Sekunden und die 60 Meter Hürden in 8,65 Sekunden lief. Im Weitsprung landete sie bei 5,82 Meter. „Dafür, dass ich voll aus dem Training gekommen bin, ich noch nicht die letzte Spritzigkeit habe und die Halle in St. Gallen nicht die schnellste ist, war das voll okay“, sagte Isabel.