„Wird Zeit, dass er nach 27 Jahren endlich abhaut“

Da liegen einige Generationen dazwischen! Mit 25 Jahren hat Josef Rauchenzauner jun. in Weißenkirchen (Oberösterreich) das Sagen. Sein ältester Ortschef-Kollege ist der 71-jährige Gerhard Klaffner aus Weyer. Was den jüngsten mit dem ältesten Bürgermeister Oberösterreichs verbindet, welche Probleme es gibt und was sie sich mit auf den Weg geben, lesen Sie mit Krone+.