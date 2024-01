Weichselbraun wird funkeln wie Prinzessin Kate

Klebow in feurigem Rot

„Alles Opernball“ heißt es auch heuer wieder am Tag nach dem Ball der Bälle am Freitag, dem 9. Februar, um 20.15 Uhr in ORF 1. Die ORF-Gesellschaftsredaktion berichtet in einer Sondersendung von den extravagantesten Auftritten, den schönsten, aufwendigsten und ungewöhnlichsten Outfits sowie dem Ballgeflüster der rauschenden Nacht. Lilian Klebow wird erstmals die Sendung präsentieren und dabei ein rotes Abendkleid von „CoutureWerkstatt Alexandra Gogolok-Nagl“ tragen.