EU warnt: „Klimaziele derzeit nicht erreichbar“

Allerdings gestalte sich die Elektrifizierung der EU-Fahrzeugflotte als sehr komplex. E-Autos seien zu teuer und es fehle an Ladeinfrastruktur. „70 % aller Ladestationen für Autobatterien in der EU konzentrierten sich in nur drei Ländern: den Niederlanden, Frankreich und Deutschland“, heißt es im Bericht.