Ski-Star begeistert mit spezieller Gesangseinlage

Eine Startnummern-Auslosung der besonderen Art! Publikumsliebling Atle Lie McGrath, der im Riesentorlauf am Dienstag 16. wurde, sorgte bereits vor dem heutigen Slalom-Rennen in Schladming für ein Highlight. „Steirerbluat is koa Himbeersaft“, ein Lied der AlpenRebellen, trällerte McGrath, der bereits im vergangenen Jahr eine Gesangseinlage hingelegt hatte, auf der Bühne - hier zu sehen im Video: