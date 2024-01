„Wenn das jemand schafft, dann David!“

Sikorski „musste schwimmen lernen“

Sikorski grinst: „Da musste ich erst wieder schwimmen lernen. Mir macht die Arbeit aber total Spaß.“ Vor allem, wenn die Kassen klingeln. So wechselte Shavy Babicka für die Rekordsumme von 2,75 Millionen Euro nach Toulouse. „Ein absoluter Meilenstein für unseren Klub.“ Der vor ein paar Jahren finanziell schwer angeschlagen war, heuer erstmals in der Europa League auflief. Undmit Ex-SKN-Profi Jaden Montnor ein weiteres heißes Eisen im Talon hat! „Er hat viel Talent, macht er so weiter, stehen Jaden alle Türen offen.“