„Ich traue David Alaba alles zu“

Ganz konnte sich aber auch Rangnick nicht von seinem Hauptjob lösen. Zentrales Thema: Die schwere Knieverletzung von David Alaba. „Ich werde David in der nächsten Woche in Kitzbühel besuchen und mit ihm alles absprechen. Objektiv gesehen, ist eine EM-Teilnahme von ihm nicht sehr realistisch, aber Alaba ist ein ganz besonderer Spieler. Und ich traue ihm auch zu, dass er ein Wunder schafft“, bekräftigt Rangnick. Am Kitzbühel-Wochenende wird man den Teamchef allerdings selten bei den bekannten VIP-Events antreffen. „Ich schau mir die Abfahrten an. Die Rennläufer sind für mich Helden, was, die in Wengen geschafft haben, ist fantastisch. Die Weißwurstparty ist hingegen nicht so mein Fall.“