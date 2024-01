Hamas offen für Gespräche über Geiselfreilassung

Die israelische Regierung geht davon aus, dass noch 105 Geiseln am Leben sind und viele von ihnen in den unterirdischen Tunnel-Netzwerken der Hamas festgehalten werden. Auslöser des Kriegs war das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels, das Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober verübten. Sie töteten dabei 1200 Menschen. Israels Militär reagierte mit massiven Luftangriffen und einer Bodenoffensive. Dabei wurden nach Hamas-Angaben mehr als 25.000 Menschen getötet. Die Zahl lässt sich nicht unabhängig überprüfen.