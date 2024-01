Athletic Bilbao gegen FC Barcelona - ab 21.30 Uhr

In der Liga jubelte der FC Barcelona zuletzt erst spät über einen 4:2-Erfolg bei Betis Sevilla. Dank eines Dreierpacks von Ferran Torres (21., 48., 92.) siegten die Katalanen, Joao Felix brachte Barca in der 90. Minute erneut in Führung. In der Copa setzte sich die Truppe von Xavi im Achtelfinale gegen den Drittligisten Unionistas CF nach Rückstand mit 3:1 durch. Bilbao schaltete Alaves mit einem 2:0 aus.