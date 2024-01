Apple zahlt 12,5 Millionen Euro Strafe an Russland

Der US-Konzern Apple hat eine Strafe in Höhe von 1,2 Milliarden Rubel (rund 12,5 Millionen Euro) an die russische Regierung gezahlt. Apple habe die Strafe bereits am Freitag beglichen, erklärte die russische Wettbewerbsbehörde FAS am Montag. Die Behörde wirft dem iPhone-Hersteller vor, seine dominante Position auf dem App-Markt missbraucht zu haben.