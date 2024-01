Verhandlungsunfähig: Wie lange klappt das?

Am 23. Jänner ist es so weit: Der erste Prozess in der Causa Commerzialbank Mattersburg steigt in Eisenstadt. Die Anklage liest sich wie ein Krimi - Malversationen, Erpressung und jede Menge verschwundenes Geld. Pucher wird beschuldigt, einem ehemaligen Mitarbeiter, der mit Plaudern drohte, 70.000 Euro aus der Bankkasse in die Hand gedrückt zu haben. Jetzt steht der Prozess an - aber ohne den Protagonisten.