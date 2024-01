Erster Commerzialbank-Prozess ohne Angeklagter

Der erste Prozess in der Causa Commerzialbank steht vor der Tür. Ab 23. Jänner muss sich der frühere Vorstand Martin Pucher (67) in einem Nebenverfahren im Landesgericht Eisenstadt wegen Veruntreuung vor Gericht verantworten. So war es zumindest geplant - aber zu seiner Verhandlung wird der ehemalige Bankchef nicht erscheinen.