Das würden Hunde im TV anschauen, wenn sie könnten

Welche Art von Fernsehsendung würde Ihr Hund wählen, wenn er die Fernbedienung bedienen könnte? Forscher der Veterinärmedizinischen Fakultät der University of Wisconsin-Madison in den USA sind dieser Frage auf den Grund gegangen - nicht jedoch, um unsere vierbeinigen Begleiter in glotzende Stubenhocker zu verwandeln, sondern um ein langjähriges Problem zu lösen.