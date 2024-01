Verletzter Salah kehrt nach Liverpool zurück

Der verletzte ägyptische Fußball-Star Mohamed Salah reist am Montagabend vom Afrika-Cup ab, um sich in Liverpool bei seinem Club behandeln zu lassen. Eine entsprechende Erklärung des ägyptischen Verbands verbreiteten die „Reds“ am Sonntagabend. In dieser hieß es, dass der 31-Jährige nach dem letzten Gruppenspiel seines Teams gegen Kap Verde nach England fliegen wird - in der Hoffnung, dass Salah im Falle einer Qualifikation Ägyptens für das Halbfinale wieder zurückkehrt.