Liverpools Salah bewahrt Ägypten vor Auftaktpleite

Stürmerstar Mohamed Salah hat Ägypten im Auftaktspiel des Fußball-Afrika-Cups in der Elfenbeinküste vor einer Blamage bewahrt. Der Torjäger des FC Liverpool verhinderte am Sonntag in Abidjan beim 2:2 (1:0) gegen Außenseiter Mosambik mit einem verwandelten Elfmeter in der 97. Minute eine Niederlage des Rekordchampions. In Gruppe A kam auch der dreifache Afrika-Meister Nigeria gegen Äquatorialguinea nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus.