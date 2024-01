Rossi-Assist hält Minnesota weiter auf Erfolgskurs

Marco Rossi hat mit Minnesota Wild in der National Hockey League den dritten Sieg in den jüngsten vier Spielen angeschrieben. Beim 5:2 bei den Carolina Hurricanes am Sonntag (Ortszeit) war Kirill Kaprisow die treibende Kraft. Der Russe schoss drei Tore für die Gäste, Rossi verbuchte dabei einen Assist bei Kaprisows Treffer zum 1:1. Für den Vorarlberger war es der 27. Scorer-Punkt (13 Tore, 14 Assists) in dieser Saison.