Zum Start der Kulturhauptstadt wurde gejodelt

Als Höhepunkt ein Open-Air

Viele Angereiste nutzen den Nachmittag, um die große Hauptausstellung im Alten Sudhaus der Salinen zu besichtigen; der Eintritt war frei. Bereits am frühen Nachmittag bezogen dann die ersten Besucher ihre Position im Kurpark vor dem Kongress- und Theaterhaus. Hier hatte man in den letzten Tagen zwei Bühnen und mehrere Videowalls aufgebaut. Die Prangerschützen am Richard-Tauber-Steg jagten ein Salut in den Himmel. Kurz darauf begann das große Open-Air-Event mit rund 1500 Beteiligten mit einem Aufmarsch der 23 „Lichtmenschen“, die Isa Stein in Kleider aus Glühbirnen gesteckt hatte. Die Modeschule Ebensee stellte eine Trachten-Kollektion aus Papier vor. Die Performerin Doris Uhlich und ihr Ensemble entfachten einen stimmungsvollen staubigen Tanz.