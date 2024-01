Neue Kraft im Hartberg-Tor

Gegen St. Pölten feierte der 25-jährige Grazer, der in Griechenland (Aris Saloniki) und Dänemark (Vendsyssel) war, aber noch auf seine Bundesligapremiere wartet, ein 45-minütiges Comeback, in der Slowakei war er neuerlich 45 Minuten im Einsatz - was Tormanntrainer Christian Gratzei sehr freute: „Nach Bänderrissen in der Schulter ist Fabian sogar etwas vorm Plan, jetzt gilt’s, sich Schritt für Schritt heranzutasten.“ Fakt für Gratzei: „Auf der Torhüterposition sind wir richtig gut aufgestellt. Raphael Sallinger geht momentan voran, aber mit Tobias Knoflach, Fabian Ehmann, Max Pußwald und Harald Postl sind gute Leute da. Wir können beruhigt in die Bundesliga gehen.“