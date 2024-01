Pech für Tiroler: Polizei wurde in Wohnung fündig

Gestohlen, was der Paketdienst brachte

Außerdem befanden sich in der Wohnung zahlreiche geöffnete Pakete, welche offensichtlich nicht an den Mann adressiert waren. Der Österreicher gab schließlich zu, fremde Pakete, welche vor dem Wohnblock von Lieferanten abgelegt worden waren, gestohlen zu haben. Der Mann wird auf freiem Fuß an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.