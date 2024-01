Australian Open: Reporter bricht zusammen - tot

Am Dienstag hatte Dickson noch ein Interview mit Emma Raducanu, die in die zweite Runde der Australian Open einzog, geführt. Das letzte des Reporters, der 2016 sogar von der ATP für seine großartige Arbeit ausgezeichnet worden war. „Mein Beileid an die Familie von Mike Dickson. Ruhe in Frieden“, meldete sich auch Superstar Novak Djokovic zu Wort.