Nach Sprungturm-Eklat: Bademeister freigesprochen

Sprung nicht freiwillig

Am Ende wurde der Bademeister aber vom Vorwurf der Nötigung freigesprochen. „Das Opfer ist nicht freiwillig gesprungen, sondern wurde gedrängt. Bei einer Nötigung muss es aber im Vorfeld eine Drohung geben und dann eine bewusste Entscheidung des Opfers. Das war in diesem Fall nicht so. Es gibt dazu auch entsprechende Urteile des Oberlandesgerichts“, erklärt Gerichtssprecherin Christine Forstner der „Krone“. Wäre der Iraker verletzt worden, dann wäre wegen Körperverletzung ermittelt worden.