Apple liefert sich in China Neujahrsrabattschlacht

Wegen wachsender Konkurrenz durch chinesische Smartphone-Anbieter verkauft Apple sein aktuelles iPhone 15 in der Volksrepublik derzeit mit Rabatt. Im Rahmen einer Aktion zum dortigen Neujahrsfest erhielten Interessenten einen Nachlass von fünf Prozent oder umgerechnet etwa 64 Euro, hieß es am Montag auf der chinesischen Internetseite des US-Konzerns. Apple bietet seine Produkte nur selten mit Preisabschlägen an. Die Firma war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen.