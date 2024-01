Super-G der Damen in Zauchensee ab 10.45 Uhr LIVE

Ja, so ist Sehnsucht nach einem Sieg der Ski-Austria-Damen beim Speed-Triple in Zauchensee. Es tut fast weh. Weil der letzte Weltcup-Erfolg der rot-weiß-roten Rennfahrerinnen schon zehn Monate zurückliegt (Kvitfjell, 6. 3. 2023 Nina Ortlieb), der letzte Abfahrtserfolg der Ski-Damen über vier Jahre her ist (Lake Louise, 7. 12. 2019, Schmidhofer) und der letzte Heimsieg der Österreicherinnen sieben Jahre auf sich warten lässt (Zauchensee, 15.1.2017, Scheyer).