Nächste Pleite für Marco Rossi und Minnesota Wild

Für die Minnesota Wild mit dem Österreicher Marco Rossi ist die Negativserie in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL auch am Freitag weitergegangen. Die Gastgeber verloren nach 3:1-Führung gegen die Philadelphia Flyers in der Overtime noch mit 3:4. Rossi blieb in 17:50 Minuten Eiszeit erneut ohne Scorerpunkt. Minnesota kassierte schon die siebente Niederlage in den vergangenen acht Spielen.