„Ich sehe bisher keine Reisemotive für den Gast“

Das Salzkammergut, bis heute Schaufenster österreichischer Eigenart, ist ein Jahr lang Kulturhauptstadt Europas. Die „Krone“ fragte Hotelchefin Gudrun Peter, Trachtenikone Gexi Tostmann, Musiker Fred Jaklitsch, James-Bond-Bösewicht Klaus-Maria Brandauer und Journalist Christian Rainer, was sie von dem Jahresevent halten. In Teil 5 unserer Serie sagt Gudrun Peter offen: „Wir spüren noch nichts in der Buchungslage.“