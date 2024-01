Es kommt keine Freude auf

Sonne und blauer Himmel. Eine traumhafte Winterlandschaft, beeindruckende TV-Bilder, die berühmten Kuhglocken als akustische Untermalung. Beste Werbung für den Skisport. Nur den rot-weiß-roten Speed-Assen fror auch beim gestrigen Wengen-Spektakel das Lächeln ein. Die einstige Super-Nation steht in der Königsdisziplin weiter ohne Stockerlplatz da - bei den Fans kommt in der Abfahrt in dieser Saison echt keine Freude auf