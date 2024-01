Grand-Slam-Auslosung als echte Chance für Thiem

Attacke gegen Rückhand

Das Duell mit dem Kanadier, der heuer in der Vorbereitung seine einzige Partie in Auckland gegen Daniel Altmaier 6:7, 5:7 verlor, ist eine echte Chance für Thiem. Die höhere Erwartungshaltung wird sicher auf Seiten des Kanadiers liegen, dessen - verhältnismäßig auch geringfügigere - Misere noch nicht annähernd so lange andauert wie die des Österreichers, deren Ursachen zudem auch weniger klar auf der Hand liegen. Das Selbstvertrauen des 23-Jährigen dürfte aber ähnlich angeknackst sein wie Thiems. Zumal weiß Dominic genau, was auf ihn zukommt. Auger-Aliassime hat seine Stärke eindeutig auf der Vorhand, die Rückhandseite lädt dazu ein, richtiggehend bearbeitet zu werden. Ein gutes Omen am Rande: Das einzige Duell der beiden gewann der Lichtenwörther klar - auf dem Weg zu seinem US-Open-Titel 2020.