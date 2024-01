Polster: Sechs Kilo verloren, Schmäh aber nicht

„Dafür aber sechs Kilo! Über die Feiertage schafft das sonst auch kaum jemand“, zwinkert er. Dabei war ihm gar nicht zu lachen zumute, als er - nach überstandener Hüft-OP und Corona-Infektion - am 28. Dezember mit Bauchschmerzen ins Spital fuhr. „Auf Drängen meiner Frau. Und es war gut so, denn ich wäre wahrscheinlich daheim geblieben, hätte mich hingelegt und wäre am nächsten Tag nicht mehr aufgewacht. Die Ärzte haben gesagt, ich hätte die Nacht zu Hause nicht überlebt.“