Toni Polster: „… dann hätte ich nicht überlebt“

Polster will nun gesünder leben

Der 59-Jährige sei froh, dass es ihm wieder gut geht. „Ich muss bei der Ernährung aufpassen“, so Polster. Gesünder leben, mehr Bewegung - so lautet nun sein Motto. „Ich freue mich schon auf die nächsten Wochen und bin richtig erleichtert, dass es nicht schlimmer ausgegangen ist.“ Am 15. Jänner will der Coach wieder mit „seiner“ Wiener Viktoria (Regionalliga Ost) trainieren.