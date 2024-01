Die Wiener bibberten Mittwochfrüh bei bis zu minus 12,6 Grad - am Vortag waren in Schwarzau im Freiwald im Waldviertel in Niederösterreich gar minus 21,1 Grad gemessen worden. Kaum jemand, der sich nicht über die eisige Kälte beschwert. Sind wir alle schon zu Warmduschern verkommen? Und was passiert eigentlich bei Kälte im Körper?